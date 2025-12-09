Экономист предложил повысить размер «мелкой» взятки из-за инфляции

Экономист Александр Разуваев предложил увеличить порог «мелкой» взятки с 10 до 50 тысяч рублей. Свою позицию он объяснил значительным ростом инфляции.

По его мнению, текущий лимит в 10 тысяч рублей давно не соответствует экономическим реалиям и требует пересмотра.

Кроме того, в разговоре с «Абзацем» эксперт высказался за повышение допустимой стоимости подарков для госслужащих и других лиц, которым сейчас запрещено принимать подарки дороже 3 тысяч рублей. Он предложил установить новый лимит на уровне 30 тысяч рублей.

Напомним, за мелкое взяточничество по действующему законодательству предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до одного года.

Ранее в Санкт-Петербурге был арестован специалист Комсомольского участкового лесничества по подозрению в получении взятки в размере 279 тысяч рублей. Как сообщает суд, фигурант, занимающий должность более 17 лет, в 2019 году разрешил вырубку леса под видом санитарных работ. По версии следствия, вознаграждение он получил от гендиректора компании под видом оплаты услуг по договору.