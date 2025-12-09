Госдума продлила механизм параллельного импорта ещё на год

Госдма одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, который продлевает действие механизма параллельного импорта до 2026 года. Данная мера, наряду с другими, направлена на смягчение последствий санкционного давления со стороны западных стран.

Параллельный импорт, действующий в России с мая 2022 года, позволяет ввозить товары на территорию страны без получения согласия от правообладателей, владельцев товарных знаков или брендов.

До конца 2025 года правительство России имело право решать, на какие товары (или группы товаров) не будут распространяться некоторые правила Гражданского кодекса о защите авторских прав и товарных знаков. Это позволяло ввозить такие товары в страну без согласия правообладателей (параллельный импорт). Теперь этот срок продлён ещё на год.

Ранее Life.ru сообщал, что семь стран Евросоюза намереваются обложить российские товары пошлинами. При этом общий объём европейского импорта из России оценивается в 5,4 млрд евро. Идею поддержали Эстония, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Швеция и Германия.