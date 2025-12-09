Сийярто заявил, что Венгрия дорого заплатила за конфликт на Украине

Венгрия дорого заплатила за конфликт на Украине, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. В связи с этим он заявил о заинтересованности Будапешта в мирном разрешении ситуации.

«Мы дорого расплатились за ту войну, к которой мы не причастны, поэтому мы, венгры, заинтересованы в мире», — сказал он журналистам.

Он также отметил, что Венгрия сталкивается с критикой из-за своей позиции по поводу Украины и отношений с РФ.

Ранее Сийярто заявил, что Будапешту не нужен мандат Евросоюза для ведения диалога с Москвой. Так он прокомментировал критику Брюсселя в адрес премьер-министра Виктора Орбана за его недавний визит в Россию.