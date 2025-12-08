Орбан договорился с Эрдоганом о транзите российского газа в Венгрию
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что достиг соглашения с Турцией о гарантиях бесперебойной поставки российского газа в Венгрию. По его словам, турецкая сторона обеспечит безопасность транзитного маршрута, что является важным шагом, учитывая возможные проблемы с другими путями поставок, вроде «Северного потока».
«Сегодня я договорился с господином президентом, что вы, турки, обеспечите безопасность маршрута, чтобы мы могли доставлять газ из России в Венгрию. От имени Венгрии я благодарю господина президента за гарантию этого маршрута», — сказал Орбан на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по итогам переговоров в Стамбуле.
Орбан, направляясь на переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, проинформировал о достигнутых с Россией договорённостях по газовым поставкам в Венгрию и с США – об их исключении из-под санкций. Теперь ключевой задачей является согласование транзита с Анкарой.
Ранее Виктор Орбан заявил, что переговоры в Кремле завершились успехом. Политик отметил, что его главная цель достигнута – Будапешт получил гарантии надёжного энергоснабжения от Москвы. Глава венгерского МИД Петер Сийярто подтвердил, что российская сторона выполнит все контрактные обязательства.
