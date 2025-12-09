Песков ответил на вопрос о том, как долго сохранится ставка НДС в 22%
Обложка © Life.ru
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% является обоснованным и необходимым шагом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что на данный момент не определён срок действия данной налоговой ставки.
«Сейчас это решение, которое принято, оно обоснованно, оно необходимо. Все оценки Минфином даны, все прогнозы сделаны», — отметил представитель Кремля в ходе брифинга.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что повышение НДС до 22% не окажет заметного влияния на цены для россиян благодаря проводимой жёсткой денежно-кредитной политике. Он отметил, что НДС является «наиболее безболезненным налогом», который включается в цену, но в текущих экономических условиях его изменение будет практически незаметно.
