Песков ответил на вопрос о том, как долго сохранится ставка НДС в 22%

«Сейчас это решение, которое принято, оно обоснованно, оно необходимо. Все оценки Минфином даны, все прогнозы сделаны», — отметил представитель Кремля в ходе брифинга.

Путин выразил надежду, что повышение НДС в 2026 году будет временным

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что повышение НДС до 22% не окажет заметного влияния на цены для россиян благодаря проводимой жёсткой денежно-кредитной политике. Он отметил, что НДС является «наиболее безболезненным налогом», который включается в цену, но в текущих экономических условиях его изменение будет практически незаметно.