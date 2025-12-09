Песков заявил, что РФ находится в постоянном контакте с США

Москва находится в постоянном контакте с представителями американской администрации. Однако сейчас она ожидает итогов обсуждения американского мирного плана с Киевом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Они [контакты] постоянно продолжаются, но это уже не по обсуждению. Обсуждение сейчас уже ведётся [американцами] с Киевом», — сказал Песков.

Он добавил, что Россия ждёт результатов переговоров, которые сейчас идут на уровне имеющихся каналов связи.

Ранее Трамп рассказывал, что его спецпосланник Стивен Уиткофф и зять Джаред Кушнер после поездки в Москву пришли к выводу о заинтересованности российской стороны в скорейшем урегулировании украинского конфликта. По их оценке, переговоры в российской столице показали стремление Москвы найти решение как можно быстрее.