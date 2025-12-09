Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 10:51

Песков заявил, что РФ находится в постоянном контакте с США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SB2010 studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SB2010 studio

Москва находится в постоянном контакте с представителями американской администрации. Однако сейчас она ожидает итогов обсуждения американского мирного плана с Киевом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Они [контакты] постоянно продолжаются, но это уже не по обсуждению. Обсуждение сейчас уже ведётся [американцами] с Киевом», — сказал Песков.

Он добавил, что Россия ждёт результатов переговоров, которые сейчас идут на уровне имеющихся каналов связи.

Песков ответил на вопрос о новой встрече Путина и Трампа
Песков ответил на вопрос о новой встрече Путина и Трампа

Ранее Трамп рассказывал, что его спецпосланник Стивен Уиткофф и зять Джаред Кушнер после поездки в Москву пришли к выводу о заинтересованности российской стороны в скорейшем урегулировании украинского конфликта. По их оценке, переговоры в российской столице показали стремление Москвы найти решение как можно быстрее.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • США
  • Россия
  • План Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar