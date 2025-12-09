Путин в Индии
9 декабря, 11:07

Опрос: 78% финнов утверждают, что готовы защищать страну с оружием в руках

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Jukka Salo

В Финляндии сохраняется высокая готовность граждан к обороне страны в случае внешней угрозы. Об этом говорится в новом отчёте Национального совета по планированию информации в сфере обороны, передаёт телерадиокомпания Yle.

Согласно исследованию, 78% респондентов считают, что финны должны защищать себя с оружием в случае нападения на государство. Кроме того, четыре из пяти граждан заявили о готовности участвовать в обороне страны «в соответствии со своими навыками и возможностями».

Финляндия традиционно демонстрирует высокий уровень оборонной мобилизованности населения: после вступления страны в НАТО в 2023 году вопросы национальной безопасности стали одним из ключевых направлений общественных обсуждений. Регулярные опросы показывают, что поддержка сильной обороны и широкой системы военного резерва остаётся одной из устойчивых ценностей финского общества.

Страна поддерживает крупнейший в Европе резерв — около 900 тысяч человек, прошедших обязательную военную службу. Финские власти считают готовность граждан к обороне важнейшим элементом концепции «всеобщей безопасности», предполагающей участие общества, бизнеса и государства в защите страны.

