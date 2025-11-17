Тысячи солдат и техники: Финляндия репетирует «зимнюю войну» в 100 км от границы с Россией

В северной части Финляндии начались артиллерийские учения Northern Strike 225, в которых примут участие более 2 тысяч военнослужащих и 500 единиц. Манёвры будут проходить всего в 100 километрах от российской границы. Об этом сообщили в пресс-службе финских сухопутных сил.

В Финляндии находится один из крупнейших в западной Европе полигон «Роваярви», именно он станет плацдармом для отработки стрельб. Завершатся учения 25 ноября. Известно, что вместе с финнами на полигон прибудут подразделения из Польши. В общей сложности предполагается участие 2,2 тысячи солдат. Целью стрельб называется отработка действий артиллерии в условиях «сложной» зимы. Первый этап учений уже состоялся с 8 по 16 ноября, тогда на полигоне находилось до 200 бойцов.

Ранее сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что военные учения в Финляндии могут говорить о стремлении страны продемонстрировать свою стратегическую ценность для НАТО. Политик провёл историческую параллель с периодом, предшествовавшим Второй мировой войне, когда Финляндия выполняла сходную функцию в рамках антисоветского альянса под эгидой нацистской Германии.