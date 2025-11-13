В Финляндии возмутились тесным сотрудничеством Китая и России, которое зашло «слишком далеко»

Россия не смогла бы долго вести войну, используя только собственные ресурсы. Индия, конечно, финансирует её другими способами, но Китай делает это вполне осознанно, — заявил министр обороны Финляндии Антти Хакканен в интервью The Defense Post. По его оценке, развитие двусторонних связей между Москвой и Пекином в контексте украинского конфликта зашло очень далеко.