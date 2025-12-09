Антимонопольная служба пересмотрела тарифы на электроэнергию на 2026 год

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила обновлённые тарифные коридоры на электроэнергию для регионов на 2026 год. Максимальные и минимальные уровни для каждого субъекта уже закреплены, причём рост тарифов в следующем году будет проходить в два этапа — небольшое повышение с января из-за увеличения ставки НДС до 22% и основная индексация — с октября, пишет RG.ru.

По расчётам ФАС, в Москве максимальный тариф вырастет с нынешних 7,87 руб. до 8 руб. за киловатт-час, в Санкт-Петербурге — с 6,97 руб. до 7,08 руб. В Московской области электроэнергия подорожает до 8,38 руб., в Ленинградской — до 6,7 руб. В Иркутской области, где сохраняются самые низкие тарифы в стране, максимальная плата поднимется до 1,80 руб.

Антимонопольная служба отмечает, что общий рост максимальных тарифов на электроэнергию в 2026 году составит 11,3%, что соответствует прогнозу социально-экономического развития РФ. К концу года самые высокие тарифы традиционно будут на Чукотке — до 12,84 руб. за киловатт-час. В Якутии киловатт подорожает до 10,93 руб.

Самые низкие уровни сохранятся в Иркутской области — максимум 2 руб. Недорогие тарифы также будут действовать в новых регионах: в ЛНР — до 2,86 руб., ДНР — до 2,89 руб., в Херсонской области — до 3,67 руб., Запорожской — до 3,78 руб. В Москве тариф к концу 2026 года может вырасти до 8,90 руб., в Подмосковье — до 9,32 руб. В Санкт-Петербурге электричество подорожает до 7,88 руб., в Ленинградской области — до 7,45 руб.

Для пяти регионов, где действует социальная норма потребления, ФАС рассчитала отдельные уровни. Так, в Красноярском крае плата в пределах соцнормы не превысит 4,49 руб. за киловатт, а сверх нормы — до 7,24 руб. В Камчатском крае установлены пределы в 2,78–9,09 руб., в Красноярском — от 1,71 до 4,49 руб. в пределах соцнормы.

Ранее юрист по вопросам ЖКХ пояснил, что жители России вправе исключить из квитанций отдельные пункты, такие как оплата за шлагбаумы, домофоны и страхование, если они указаны как отдельные статьи расходов. По его словам, перечень обязательных услуг закреплён в Жилищном кодексе и уже включён в общую статью о содержании и ремонте дома.