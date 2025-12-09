Shaman не исключил, что попробует себя в кино

Певец Shaman (Ярослав Дронов) не исключает для себя возможность попробовать силы в актёрской профессии. Об этом заслуженный артист России рассказал в разговоре с Пятым каналом.

Shaman о планах сняться в кино. Видео © Пятый канал

Певец пояснил, что у него уже есть небольшой опыт участия в игровых сценах для одного из федеральных каналов, где он исполнил эпизодическую роль.

«Актёр — это сложнейшая профессия, которой нужно учиться, гореть», — подчеркнул артист, отметив, что съёмки в полнометражных картинах требуют серьёзной подготовки и больших ресурсов.

Однако музыкант не строит жёстких планов на этот счёт. Он заявил, что не стремится к роли любой ценой и спокойно относится к возможным предложениям, резюмировав: «Как Бог даст».

Ранее Shaman сообщил, что его концерты в Белгороде были отменены из-за возможных провокаций со стороны ВСУ. По словам артиста, о закрытии ДК «Энергомаш» ему сообщили сразу по приезде. Этот инцидент иллюстрирует, как текущая обстановка влияет на культурные мероприятия в прифронтовых регионах.