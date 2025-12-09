Камни пробили туристический автобус, погибла россиянка

Гражданка России погибла и ещё двое туристов из РФ пострадали в результате падения камней на автобус во Вьетнаме. Об этом сообщил генеральный консул в Хошимине Тимур Садыков.

Инцидент произошёл утром 8 декабря в районе перевала Дай Нинь, провинция Ламдонг. В автобусе ехало 11 туристов, когда на транспорт упали каменные глыбы из проходившей рядом строительной техники.

«В результате происшествия погибла гражданка России 1968 года рождения, ещё двое российских туристов получили травмы различной степени тяжести», — цитирует дипломата РИА «Новости».

Пострадавших доставили в больницы, один из них в тяжёлом состоянии.

