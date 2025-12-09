Путин в Индии
9 декабря, 12:33

Дональд Трамп заявил, что дни Николаса Мадуро сочтены

Обложка © Wikipedia , © Shutterstock / FOTODOM / noamgalay

Президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление о скором завершении эпохи правления действующего лидера Венесуэлы Николоса Мадуро. Об этом сообщает издание Politico.

«Его дни сочтены», — сказал Дональд Трамп.

Лукашенко назвал Трампа молодцом
Напомним, президент США Дональд Трамп фактически «закрыл» воздушное пространство над Венесуэлой после того, как президент Николас Мадуро отказался добровольно покинуть территорию республики. Ультиматум был выдвинут напрямую в ходе редкого телефонного разговора между лидерами, состоявшегося 21 ноября.

