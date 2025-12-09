Дональд Трамп заявил, что дни Николаса Мадуро сочтены
Обложка © Wikipedia , © Shutterstock / FOTODOM / noamgalay
Президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление о скором завершении эпохи правления действующего лидера Венесуэлы Николоса Мадуро. Об этом сообщает издание Politico.
«Его дни сочтены», — сказал Дональд Трамп.
Напомним, президент США Дональд Трамп фактически «закрыл» воздушное пространство над Венесуэлой после того, как президент Николас Мадуро отказался добровольно покинуть территорию республики. Ультиматум был выдвинут напрямую в ходе редкого телефонного разговора между лидерами, состоявшегося 21 ноября.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.