Дональд Трамп заявил, что дни Николаса Мадуро сочтены

Президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление о скором завершении эпохи правления действующего лидера Венесуэлы Николоса Мадуро. Об этом сообщает издание Politico.

«Его дни сочтены», — сказал Дональд Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп фактически «закрыл» воздушное пространство над Венесуэлой после того, как президент Николас Мадуро отказался добровольно покинуть территорию республики. Ультиматум был выдвинут напрямую в ходе редкого телефонного разговора между лидерами, состоявшегося 21 ноября.