Россиянин требовал назад подарки от бывшей, но в итоге стал фигурантом дела

Неудачная попытка шантажа обернулась для 30-летнего Ивана из Брянской области настоящим фиаско. Обиженный на бывшую, он решил вернуть деньги за подарки, прибегнув к угрозам. Однако, вместо ожидаемого возмещения, мужчина оказался в долгу перед экс-возлюбленной в тройном размере.

Как сообщает Telegram-канал Baza, потратив на ухаживания 33 тысячи рублей, Иван предъявил бывшей девушке счёт, требуя полной оплаты. Он шантажировал её, обещая слить компромат в Сеть, если она не вернёт каждый рубль. Получив отказ, мужчина не замедлил привести свою угрозу в исполнение.

Мужчина, который шантажом пытался вернуть деньги за подарки со своей бывшей девушки. Фото © Telegram / Baza

Не выдержав такого давления, девушка обратилась в правоохранительные органы. За вымогательство Иван был приговорён к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы, а также к выплате пострадавшей 100 тысяч рублей в качестве компенсации.

