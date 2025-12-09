Роспотребнадзор направил предостережение сети «Крошка картошка» после блюд с кишечной палочкой

Российская сеть закусочных «Крошка картошка» получила официальное предостережение от Роспотребнадзора. Поводом послужил репортаж SHOT ПРОВЕРКИ, в котором была показана антисанитария в одном из столичных заведений на Сущёвском Валу, сообщает телеграм-канал.

Как выяснилось, в точке отсутствовали базовые санитарные нормы, а сотрудники курили прямо на кухне и использовали в приготовлении блюд просроченные продукты. В частности, проверяющие обнаружили, что повара работали грязными приборами. Лабораторный анализ продукции выявил серьёзные отклонения в нескольких позициях меню.

В картошке с начинкой «Крабовое мясо с майонезом» зафиксировано превышение уровня микроорганизмов и нарушение установленных сроков годности. В блюдах «Печёный МЭШ классический» и «Говядина в сырном соусе» количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) превышало норму в 30 раз, а также была обнаружена кишечная палочка. В результате Роспотребнадзор отправил владельцам заведения предостережение о недопустимости нарушения санитарных норм.

Ранее сообщалось Роспотребнадзор провёл внеплановую проверку на производственных мощностях компании «Миофарм» и её контрактных поставщиков. На площадке «Королёвфарм», выпускавшей БАДы «Омега 3» и «Омега 950», были выявлены нарушения технологии изготовления желатиновой оболочки капсул и отсутствие должного контроля за условиями хранения готовой продукции. Во всех проверенных локациях зафиксированы многочисленные отступления от санитарных норм и правил организации производственного процесса.