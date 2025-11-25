Московская «Крошка картошка» кормила блюдами с кишечной палочкой и микробами
Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Агенты «SHOT ПРОВЕРКИ» обнародовали шокирующие результаты проверки блюд в российской сети общепитов «Крошка картошка». Экспертиза подтвердила превышение микробов в 30 раз и наличие кишечной палочки.
Блюда «Крошки картошки» не прошли проверку. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Ведущая Анастасия Луговская посетила в московский ресторан по адресу ул. Сущёвский Вал д. 5. Никто из сотрудников не вышел к ней, узнав о проведённых лабораторных исследованиях. Опасные бактерии найдены в картошке с наполнителем «Крабовое мясо с майонезом», в печёном МЭШе классическом, в патате «Говядина в сырном соусе». Кроме того, сами картофелины в фольге хранились в тёплом помещении по несколько дней, после чего их приправляли соусами и давали покупателям.
Ранее в лабораторных испытаниях продукции бренда «Мясновъ» обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Результаты исследований подтвердили наличие опасных микроорганизмов в нескольких товарах компании.
