Ресторан Булановой задолжал артистам круглую сумму за новогодний праздник

Ресторан Татьяны Булановой «Гастрономика по-новому» в Санкт-Петербурге не выплатил подрядчикам и артистам гонорар за новогоднее мероприятие. Общий ущерб оценивается в два миллиона рублей. Об этом сообщила SHOT ПРОВЕРКА.

Разговор с организатором звёздных мероприятий Андреем. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

«Они говорят, что на меня у них денег нет. Они не заплатили всему персоналу, у них минус 20 миллионов рублей долгов, по всем поставщикам, по алкашке, по жрачке. Короче, по всем. Не заплатили всему ресторану, персоналу, кухне, официантам, хостес. Все артисты, которые выступали, никому не заплатили», — говорит собеседник Telegram-канала.

31 декабря в питерском заведении «Гастрономика по-новому» прошло масштабное торжество, где также выступила сама Татьяна Буланова. По словам организатора, владельцы ресторана не рассчитались с подрядчиками и артистами. Ему задолжали почти 900 тысяч рублей за техническое оснащение ивента — свет, звук, сценическое оборудование — и работу в декабре – январе.

Андрей отметил, что ранее уже работал с этим рестораном и подобных инцидентов не случалось. При попытках получить причитающуюся сумму его сначала «кормили завтраками», а потом и вовсе перестали отвечать.

Ранее сообщалось, что ресторан певицы Татьяны Булановой «Гастрономика по‑новому» оказался обвинён в невыплате зарплат. По словам бывших сотрудников заведения, в середине января примерно половине команды не выплатили заработную плату за новогодние праздники и предложили уволиться по собственному желанию. Ресторан уже длительное время испытывает финансовые трудности и не может рассчитаться с персоналом.