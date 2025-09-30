Потерявшая 16 млн Буланова с января не платит зарплату работникам своего ресторана

Ресторан певицы Татьяны Булановой обвинили в невыплате зарплаты, десятки сотрудников якобы остались без причитающихся им денег. Общая сумма долга может достигать полмиллиона рублей. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА.

Ресторан Булановой должен денег сотрудникам. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Бывшие работники петербургского ресторана «Гастрономика по-новому» признались журналистам, что в середине января половине команды якобы не выплатили зарплату за новогодние праздники и предложили уйти «по собственному желанию». Компания, по слухам, давно испытывает финансовые трудности и не может рассчитать собственный персонал. Руководство пообещало выплатить задолженности частями, но так и не сделало этого.

Сначала начальство общепита ссылалось на сложный период, а позже все претензии работников оставались без ответа. Персонал ресторана Булановой не может даже оплатить заказы поставщикам продуктов. Сейчас на юрлицо «Гастрономика по-новому» заведено 50 исполнительных производств почти на миллион рублей. Ещё 616 тысяч — общая сумма судебных исков к звёздной компании по договорам подряда и поставкам.

Ресторан «Гастрономика по-новому» в центре Петербурга открылся в 2023 году. Буланова обещала сделать его тёплым семейным заведением. Артистка уже имеет опыт ведения бизнеса, но с плачевными результатами. Певица числится учредителем ООО «Лари», в 2024-м предприятие потеряло почти 16 миллионов рублей.

Ранее Татьяна Буланова открыто рассказала о сложностях личной жизни и семейных финансовых перипетиях. В этом году на счетах её супруга Валерия Руднева, занимающегося ресторанным бизнесом, обнаружили долги размером 12 млн рублей. Тогда певице самой пришлось содержать своего избранника, который младше артистки на 19 лет.