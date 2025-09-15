«Компенсирует, когда станет олигархом»: Татьяна Буланова призналась, что содержала своего молодого мужа

Татьяна Буланова открыто рассказала о сложностях личной жизни и семейных финансовых перипетиях. В этом году на счетах её супруга Валерия Руднева, занимающегося ресторанным бизнесом, обнаружили долги размером 12 млн рублей. Тогда певице самой пришлось содержать своего избранника, который младше артистки на 19 лет.

«Был момент, когда у него совсем ничего не было, мы жили на деньги, которые я зарабатывала. Ничего страшного. Я ему говорила: «Валера, когда станешь олигархом, все компенсируешь», — рассказала Буланова в интервью Ксении Собчак.

56-летняя Буланова и 37-летний Руднев сыграли свадьбу в 2023 году. До этого у певицы было ещё два брака — с музыкантом и продюсером Николаем Тагриным и футболистом Владиславом Радимовым.