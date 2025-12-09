HR-эксперт назвал отрасли, в которых работодатель заплатит миллион за рождение ребёнка

Претендовать на выплату до миллиона рублей от работодателя при рождении ребёнка могут сотрудники банков, IT-компаний, сырьевых и крупных промышленных предприятий, а также госкорпораций. Об этом заявил HR-эксперт Гарри Мурадян.

По его словам, такие крупные выплаты по силам не всем компаниям, но в указанных отраслях они практикуются. Эксперт отметил в беседе с «Ридусом», что даже выплата в 100 тысяч рублей является существенной поддержкой для семьи.

Мурадян положительно оценил инициативу, подчеркнув, что любая помощь от работодателя в такой ситуации — это хороший шаг.

Напомним, президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию заявил, что с 1 января 2026 года максимальный размер безвозмездной выплаты работодателя сотруднику при рождении ребёнка, которая не облагается НДФЛ и страховыми взносами, будет увеличен до одного миллиона рублей. Ранее предельный размер такой льготной выплаты составлял лишь 50 тысяч рублей. Эта мера призвана стимулировать компании активнее поддерживать сотрудников, становящихся родителями.