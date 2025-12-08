Путин: Выплата от работодателя за рождение ребёнка возрастёт до миллиона рублей

С 1 января 2026 года максимальный размер безвозмездной выплаты работодателя сотруднику при появлении в семье ребёнка, освобождённой от обложения НДФЛ и страховыми взносами, будет увеличен до одного миллиона рублей. Об этой новой мере поддержки семей заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава государства сообщил, что с нового года лимит для таких льготных выплат от компании работнику будет повышен. По словам Путина, ранее предельный размер этой суммы составлял лишь 50 тысяч рублей.

Напомним, сегодня вечером Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Мероприятие проходит в Александровском зале Кремля. В ходе встречи глава государства, в частности, отметил, что в России улучшился показатель оценки готовности семей завести детей. Больше всего в Херсонской и Запорожской областях, республиках Мордовия, Алтай, Кабардино-Балкария.