Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 14:52
33569

Путин: Выплата от работодателя за рождение ребёнка возрастёт до миллиона рублей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

С 1 января 2026 года максимальный размер безвозмездной выплаты работодателя сотруднику при появлении в семье ребёнка, освобождённой от обложения НДФЛ и страховыми взносами, будет увеличен до одного миллиона рублей. Об этой новой мере поддержки семей заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава государства сообщил, что с нового года лимит для таких льготных выплат от компании работнику будет повышен. По словам Путина, ранее предельный размер этой суммы составлял лишь 50 тысяч рублей.

Путин поручил поддержать отцовство в России
Путин поручил поддержать отцовство в России

Напомним, сегодня вечером Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Мероприятие проходит в Александровском зале Кремля. В ходе встречи глава государства, в частности, отметил, что в России улучшился показатель оценки готовности семей завести детей. Больше всего в Херсонской и Запорожской областях, республиках Мордовия, Алтай, Кабардино-Балкария.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar