8 декабря, 14:08

Путин поручил поддержать отцовство в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sasa Dzambic Photography

Глава государства Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки вовлечённого отцовства в России. С соответствующей инициативой президент выступил на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин поручил поддержать отцовство в России. Видео © Life.ru

Президент обратил внимание на то, что основой семейных отношений служат взаимное уважение и совместное воспитание детей отцом и матерью. Вследствие этого, считает он, параллельно с уже существующей поддержкой материнства требуется детально проработать комплекс мероприятий, направленных на поощрение осознанного и активного отцовства.

Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Мероприятие проходит в Александровском зале Кремля. Президент сообщил о полном запуске всех национальных проектов — от правовой основы до финансирования и уникальной системы мониторинга, интегрирующей цифровые данные и живые оценки граждан. Это не просто старт программ, а создание работающего механизма, где эффективность каждого проекта сверяется с мнением общества через регулярные опросы.

