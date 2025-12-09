Появилось видео с украинскими танками «Оплот-Т» в боях на тайско-камбоджийской границе

Украинские танки «Оплот-Т» замечены в реальном бою на границе Таиланда и Камбоджи. В сети появились кадры их применения в приграничном конфликте.

Предположительно украинский танк «Оплот-Т». Видео © Telegram / Военный осведомитель

На видео, опубликованном телеграм-каналом «Военный осведомитель», видно, как боевые машины ведут огонь прямой наводкой по зданию таможни. Танки, созданные на харьковском заводе, для защиты от дронов оборудованы антидроновыми решётками-«мангалами».

В 2011 году Таиланд заключил контракт на поставку 49 таких машин в модификации «Оплот-Т». Сейчас эти танки используются армией Таиланда. Основное оружие танка — 125-мм гладкоствольная пушка. Модификация «Оплот-Т» была специально создана для азиатской страны и отличается от украинской версии наличием кондиционера и другой связной аппаратурой.

Ранее пресс-служба Королевской армии Таиланда обвинила Камбоджу в нарушении режима прекращения огня и эскалации военных действий вдоль границы 8 декабря. По данным тайской стороны, в этот день камбоджийские войска начали переброску тяжёлой техники (танков Т-55, РСЗО), привели силы в наивысшую боеготовность и эвакуировали гражданских лиц.

Позже тайские военные зафиксировали открытие огня со стороны Камбоджи, что привело к столкновениям, в результате которых, согласно сообщению, погиб один тайский солдат и двое были ранены. В ответ Таиланд поднял истребители F-16 для нанесения ударов. Министерство обороны Камбоджи полностью отвергло все обвинения, назвав их ложной информацией. Этот инцидент произошёл на фоне длительного территориального спора, несмотря на подписанное в октябре мирное соглашение. А не так давно стало известно о двух погибших при столкновении.