Суровая правда о незамерзайке: почему пахнет спиртом и как отличить смертельно опасную жижу

Каждую зиму миллионы российских водителей совершают один и тот же ритуал: заливают в бачок автомобиля жидкость, от которой слезятся глаза и начинает болеть голова. Мы покорно вдыхаем едкие пары запаха ацетона, утешая себя мыслью о чистоте лобового стекла. А потом видим на обочине дороги заманчивое предложение: незамерзайка вдвое дешевле, и продавец клятвенно уверяет, что она совсем не пахнет! Звучит как мечта, правда? Только вот эта «мечта» может стоить вам здоровья, а в худшем случае даже жизни. Мы разобрались в тёмной стороне рынка автомобильной химии и выяснили, почему резкий запах — это на самом деле хороший знак.

Битва спиртов: метанол против изопропанола

Как отличить опасную незамерзайку от легальной: признаки метанола в составе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Simon Kadula

В России легально разрешён только один вид спирта для производства незамерзающей жидкости — изопропиловый. Да, именно тот самый, от которого текут слёзы и хочется немедленно открыть все окна в машине. Его запах напоминает ацетон, и даже самые концентрированные отдушки не могут полностью перебить этот «аромат». Легальная незамерзайка стоит от 300 до 600 рублей за канистру 4–5 литров, и её цена складывается не только из стоимости самого спирта, но и из дорогих ароматизаторов, которые пытаются сделать запах хоть немного терпимее. Зато изопропанол не токсичен для человека. А вот та самая «чудесная» незамерзайка без запаха с обочины — это, скорее всего, метанол. Запрещённый в России ещё в двухтысячных метиловый спирт действительно почти не пахнет, отлично моет стёкла и замерзает только при температуре минус 97 градусов. Идеальный вариант? Не совсем.

Почему государство объявило метанолу войну

История запрета метаноловой незамерзайки в России напоминает сюжет из криминальных новостей. В начале двухтысячных по стране прокатилась волна отравлений: люди принимали метанол за обычный пищевой спирт и пили его. Смертельная доза составляет всего 30–50 граммов, а для того, чтобы ослепнуть, достаточно 5–10 граммов. Постановление о «О прекращении использования метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом» вышло в 2007 году.

Как вычислить запрещённую жидкость: три верных признака

Запрещённый метанол в незамерзайке: как определить контрафакт. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Первое и главное правило: если незамерзайка совсем не пахнет или запах очень слабый — перед вами метанол. Легальный изопропанол можно учуять за километр, от него слезятся глаза и першит в горле. Второй признак — цена. Метанол стоит 12–17 тысяч рублей за тонну, изопропанол — 130–160 тысяч. Поэтому контрафактную жидкость продают за 100–150 рублей, а при оптовых закупках даже за 70 рублей за канистру. Легальная незамерзайка просто физически не может стоить меньше 300 рублей.

Третий момент — место покупки. На обочинах дорог у сомнительных продавцов без кассовых чеков обычно продаётся запрещённая продукция. Легальную незамерзайку нужно покупать только в специализированных магазинах или на заправках, где на этикетке указан производитель с адресом, состав, соответствие техническим условиям и сроки годности.

Самый простой «тест» перед покупкой

Самый надёжный способ — понюхать жидкость перед покупкой. Если запах резкий, неприятный, напоминающий ацетон, — поздравляем, вы нашли легальный продукт. Если запаха почти нет, а продавец расхваливает это как достоинство — разворачивайтесь и уходите.

Симптомы отравления метанолом: когда бить тревогу

Симптомы отравления метанолом от незамерзайки: когда бить тревогу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fotodrobik

Метанол коварен тем, что воздействует на организм постепенно. Сначала появляется головокружение, но можно списать на усталость. Затем начинает расплываться в глазах — решите, что просто перенапряглись. Головная боль, тошнота, слабость — классические признаки хронического отравления метанолом. Если вы регулярно используете дешёвую незамерзайку без запаха и замечаете эти симптомы после долгих поездок с активным использованием омывателя, немедленно смените жидкость! Метанол действует в первую очередь на нервную систему и органы зрения. Малые дозы раздражают слизистые оболочки дыхательных путей и глаз, более крупные приводят к серьёзным проблемам со зрением — вплоть до слепоты. При первых признаках отравления нужно выйти на свежий воздух, проветрить салон автомобиля и обратиться к врачу. Не стоит геройствовать и терпеть недомогание — последствия могут быть необратимыми.

Рынок автомобильной химии в России — это поле битвы между государственным запретом и экономической целесообразностью. С одной стороны, метанол действительно лучше подходит для незамерзайки: дешевле, эффективнее моет, не пахнет. С другой — наша культура потребления пока не позволяет легализовать его использование без риска массовых отравлений. Поэтому не стоит экономить на здоровье и подвергать опасности свою жизнь и жизнь родных, знакомых, других людей на дорогах.