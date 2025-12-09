Путин в Индии
9 декабря, 14:03

Погиб актёр, игравший вместе с Зеленским в «Слуге народа»

В зоне СВО погиб украинский актёр Кононенко из ВСУ, сыгравший в сериале с Зеленским

Украинский актёр и спортсмен Иван Кононенко. Обложка © kino-teatr

Украинский актёр Иван Кононенко, известный по роли в сериале «Слуга народа», погиб в зоне специальной военной операции, воюя в составе ВСУ. Данную информацию передаёт Государственное агентство по вопросам кино Украины.

Помимо работы в проекте «Слуга народа», актёр снимался в эпизодических ролях в нескольких других украинских телевизионных проектах. Его наиболее известная работа была связана с сериалом, созданным студией «Квартал 95» при финансовой поддержке бизнесмена Игоря Коломойского*. Именно в данной ленте президента Украины сыграл экс-комик Владимир Зеленский.

Сериал «Слуга народа», в котором простой учитель истории неожиданно становится главой государства, считается частью медийного фона, предшествовавшего политической карьере главаря киевского режима. После выхода проекта на экраны Зеленский в 2019 году занял нынешний пост. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что сериал намеренно использовался в избирательной кампании.

В Сумской области был ликвидирован замкомандира роты ВСУ Поддубный

Ранее стало известно, что бывшего режиссёра популярного тревел-шоу «Орёл и решка» Василия Хомко ликвидировали в районе Красноармейска, он был в составе Вооружённых сил Украины. Гибель настигла Хомко при попытке прорыва из окружения.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

* Внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Юлия Сафиулина
