В Сумской области был ликвидирован замкомандира роты ВСУ Поддубный
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svechkova Olena
В Сумской области был ликвидирован заместитель командира роты одной из механизированных бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валентин Поддубный. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Стало известно о ликвидации в Сумской области заместителя командира роты по воспитательной работе одной из механизированных бригад ВСУ, старшего лейтенанта Поддубного Валентина Ивановича из Ровенской области», — уточняет агентство.
Ранее российские военные уничтожили французского наёмника Бенжамена Дихе*, который служил в рядах Вооружённых сил Украины. Дихе* использовал позывной Benson. По имеющимся данным, с 2022 года он воевал на стороне ВСУ в составе пронацистской группировки иностранцев Revanche International**. В 2024 году подразделение французского наёмника было разгромлено в Левадном, после чего он покинул зону боевых действий. Однако в 2025 году военный вернулся на фронт и был ликвидирован российскими солдатами при выполнении задания.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Признана экстремистской и запрещена на территории России.