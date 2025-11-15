В Сумской области был ликвидирован заместитель командира роты одной из механизированных бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валентин Поддубный. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Ранее российские военные уничтожили французского наёмника Бенжамена Дихе*, который служил в рядах Вооружённых сил Украины. Дихе* использовал позывной Benson. По имеющимся данным, с 2022 года он воевал на стороне ВСУ в составе пронацистской группировки иностранцев Revanche International**. В 2024 году подразделение французского наёмника было разгромлено в Левадном, после чего он покинул зону боевых действий. Однако в 2025 году военный вернулся на фронт и был ликвидирован российскими солдатами при выполнении задания.