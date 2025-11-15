Россия и США
15 ноября, 20:07

В Сумской области был ликвидирован замкомандира роты ВСУ Поддубный

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svechkova Olena

В Сумской области был ликвидирован заместитель командира роты одной из механизированных бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валентин Поддубный. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Стало известно о ликвидации в Сумской области заместителя командира роты по воспитательной работе одной из механизированных бригад ВСУ, старшего лейтенанта Поддубного Валентина Ивановича из Ровенской области», — уточняет агентство.

Ранее российские военные уничтожили французского наёмника Бенжамена Дихе*, который служил в рядах Вооружённых сил Украины. Дихе* использовал позывной Benson. По имеющимся данным, с 2022 года он воевал на стороне ВСУ в составе пронацистской группировки иностранцев Revanche International**. В 2024 году подразделение французского наёмника было разгромлено в Левадном, после чего он покинул зону боевых действий. Однако в 2025 году военный вернулся на фронт и был ликвидирован российскими солдатами при выполнении задания.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Признана экстремистской и запрещена на территории России.

