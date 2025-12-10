Китайский гороскоп: Какие животные-символы проведут последние недели 2025 года в куче проблем
Оглавление
Декабрь 2025 года станет месяцем испытаний для пяти животных китайского гороскопа. Life.ru рассказывает, кому из представителей восточного зодиака конец года принесёт максимум стресса.
Китайский гороскоп на декабрь 2025: какие знаки столкнутся с проблемами. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / cookie_studio
Конец 2025 года станет настоящим испытанием для некоторых знаков китайского гороскопа. Пока одни представители восточного зодиака будут праздновать успехи и готовиться к встрече Нового года в приподнятом настроении, другим придётся столкнуться с целой кучей неприятностей. Декабрь принесёт энергетические бури, которые серьёзно повлияют на удачу, отношения и финансовое благополучие. Мы изучили прогнозы китайских астрологов и выяснили, кому из представителей восточного гороскопа последние недели года принесут максимум стресса и головной боли.
Те, кто Тигр по китайскому гороскопу: когда эмоции берут верх над разумом
Пять знаков китайского гороскопа, которые проведут конец года в стрессе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ShutterOK
Представители этого знака китайского гороскопа привыкли действовать смело и решительно, но декабрь 2025 года станет месяцем, когда их природная импульсивность сыграет злую шутку. Рождённые в год Тигра по китайскому гороскопу столкнутся с серьёзными эмоциональными перегрузками, которые помешают трезво оценивать ситуацию. На работе накопятся конфликты с коллегами и начальством, причём львиная доля проблем возникнет именно из-за неспособности людей, родившихся в год Тигра, промолчать в нужный момент. Ваша прямолинейность и нежелание идти на компромиссы приведут к тому, что важные проекты застопорятся, а отношения с партнёрами дадут трещину.
В личной жизни представителей знака Тигра по восточному гороскопу ждут не менее бурные времена — старые обиды всплывут на поверхность, а попытки выяснить отношения только усугубят ситуацию. Финансы тоже не порадуют: импульсивные траты на эмоциях опустошат кошелёк быстрее, чем вы успеете об этом пожалеть. Последние две недели декабря станут особенно напряжёнными — с 15-го по 31-е число лучше воздержаться от важных решений и постараться держать эмоции под контролем.
Рождённые в год Лошади: манипуляции и разочарования на каждом шагу
Представители каких животных по восточному календарю встретят проблемы в декабре. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ShutterOK
Рождённые в год Лошади по китайскому гороскопу в декабре 2025-го почувствуют себя словно в ловушке, где со всех сторон подстерегают обман и манипуляции. Ваша природная общительность и доверчивость превратятся в слабость, которой непременно воспользуются недобросовестные люди. На работе представители этого знака китайского гороскопа столкнутся с коллегами и партнёрами, которые будут мягко, но настойчиво «водить за нос», обещая золотые горы и не выполняя обязательств. Проекты, которые казались перспективными, окажутся пустышками, а деньги, вложенные в сомнительные предприятия, могут просто испариться.
В личную жизнь людей, родившихся в год Лошади, конец года тоже не принесёт спокойствия. Одиноким представителям знака Лошади по восточному гороскопу грозят разочарования в новых знакомствах — тот, кто казался идеальным, окажется совсем не тем человеком. Энергетика декабря для рождённых в год Лошади будет настолько тяжёлой, что даже мелкие бытовые неурядицы будут восприниматься как катастрофа. Самым опасным периодом станут числа с 20-го по 28 декабря, когда любое дело грозит зайти в тупик.
Коза по восточному гороскопу: финансовые потери и душевные терзания
Китайский гороскоп предупреждает: Козе будет тяжело в конце 2025 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ShutterOK
Представители этого знака китайского гороскопа известны своей мягкостью и креативностью, но в декабре 2025 года эти качества превратятся в источник бесконечных переживаний. Рождённые в год Козы столкнутся с серьёзными финансовыми проблемами, причём деньги будут утекать сквозь пальцы самыми неожиданными способами. То поломается техника в самый неподходящий момент, то срочно понадобится оплатить незапланированные расходы, то кто-то из близких попросит в долг крупную сумму. Люди, родившиеся в год Козы по китайскому гороскопу, должны быть особенно осторожны с мошенниками: в конце года представители этого знака восточного зодиака станут лёгкой добычей для аферистов всех мастей.
Ваша природная склонность к сомнениям и самокопанию в декабре достигнет пика: каждое решение будет даваться с огромным трудом, а неуверенность в себе парализует любые попытки что-то изменить. На работе представители знака Козы по восточному гороскопу столкнутся с непониманием со стороны начальства, а в личной жизни одиночество будет давить особенно сильно. Период с 10-го по 25 декабря станет самым тяжёлым для людей, родившихся в год Козы.
Обезьяны по китайскому календарю: когда авантюризм оборачивается катастрофой
Кому из знаков восточного зодиака декабрь 2025 принесёт неприятности: Обезьяна. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ShutterOK
Рождённые в год Обезьяны по китайскому гороскопу славятся своей изобретательностью и любовью к авантюрам, но декабрь 2025 года станет месяцем, когда эти черты приведут к настоящей череде проблем. Представители этого знака китайского гороскопа попытаются схватиться за несколько дел одновременно, решат рискнуть в ситуациях, где осторожность была бы куда уместнее, и в результате получат целый букет неприятностей. На работе люди, родившиеся в год Обезьяны, столкнутся с последствиями поспешных решений: то, что казалось блестящей идеей, окажется провальным проектом, а партнёры, на которых вы рассчитывали, подведут в самый ответственный момент.
Финансовые эксперименты представителей знака Обезьяны по восточному гороскопу в конце года закончатся плачевно: инвестиции в сомнительные предприятия или азартные игры опустошат карманы быстрее, чем вы успеете опомниться. В личной жизни рождённые в год Обезьяны тоже наломают дров: новые знакомства окажутся токсичными, а попытки освежить отношения с партнёром приведут к серьёзным ссорам. Особенно опасными для людей, родившихся в год Обезьяны по китайскому гороскопу, будут числа с 5-го по 18 декабря.
Люди, родившиеся в год Крысы: энергетический кризис и старые обиды
Стресс и проблемы: почему Крысы из китайского гороскопа пострадают в декабре. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ShutterOK
Представители этого знака китайского гороскопа обычно отличаются хваткой и умением находить выход из любой ситуации, но последние недели 2025 года станут для них настоящим испытанием. Рождённые в год Крысы столкнутся с серьёзным энергетическим спадом, когда даже простые бытовые задачи будут требовать титанических усилий. На работе люди, родившиеся в год Крысы по китайскому гороскопу, столкнутся с препятствиями на ровном месте: проекты застопорятся из-за бюрократических проволочек, а начальство вдруг начнёт придираться к мелочам. Представители знака Крысы по восточному гороскопу в декабре рискуют также наткнуться на старые обиды, которые кто-то из окружения решит припомнить в самый неподходящий момент.
В финансовых вопросах рождённых в год Крысы ждёт период, когда самообман станет главной проблемой: вы будете рисовать себе розовые картины будущих доходов, не замечая реальных проблем с бюджетом. В личную жизнь людей, родившихся в год Крысы по китайскому гороскопу, конец года принесёт конфликты на пустом месте и недопонимание с близкими. Особенно тяжёлым периодом станут числа с 18-го по 31 декабря, когда представители этого знака восточного зодиака почувствуют, что силы на исходе.
Последние недели 2025 года станут испытанием для этих знаков китайского календаря. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ShutterstockAI
Китайский гороскоп предупреждает: если вы относитесь к одному из этих знаков восточного зодиака, последние недели 2025 года потребуют максимальной осторожности и выдержки. Не принимайте поспешных решений, не ввязывайтесь в сомнительные авантюры и постарайтесь сохранить спокойствие, даже когда обстоятельства будут складываться не лучшим образом. Помните: трудности временны, а год Змеи подходит к концу. Уже совсем скоро наступит 2026 год Огненной Лошади, который принесёт новые возможности и шанс начать всё с чистого листа. А пока что берегите нервы, экономьте деньги и старайтесь не создавать себе дополнительных проблем. Кстати, ранее Life.ru рассказывал, что ждёт в 2026 году Лошади тех, кто по гороскопу Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы.
- Гороскоп Рыбы 2026: что ждёт в 2026 году Огненной Лошади? Правда, к которой мало кто готов
вчера в 16:00
- Подробный гороскоп для Водолея на 2026 год: Какие подарки судьбы принесёт Огненная Лошадь
8 декабря, 16:21
- 7 народных примет для зачатия «счастливых детей» — 5-й пользовались наши предки-славяне
8 декабря, 14:40