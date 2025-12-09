Более 150 россиян застряли в Ереване из-за 16-часовой задержки рейса

В Ереване более 150 российских туристов оказались фактически заблокированы в аэропорту после 16-часовой задержки рейса «Уральских авиалиний» в Москву. Вылет, который должен был состояться в 2:30 ночи, перенесли на вечер из-за сильного загрязнения воздуха. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По словам пассажиров, худшее началось потом: сотрудники авиакомпании семь часов не выходили на связь и не обеспечивали людей ни водой, ни едой. Лишь спустя длительное ожидание представители авиакомпании появились и предложили пассажирам покинуть аэропорт, обещая разместить всех в «люкс-номерах» ближайшего отеля — чтобы избежать бунта. Сейчас туристы массово пишут жалобы, спорят с персоналом и продолжают ждать своего вылета.

Ранее Life.ru писал, что самолёт египетской авиакомпании, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Челябинске. Пассажирам пришлось несколько часов ждать вылета на борту. Посадка в Екатеринбурге была запрещена из-за сильного снегопада и вероятного обледенения ВПП.