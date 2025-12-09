Путин в Индии
9 декабря, 14:35

В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Об этом сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

Из-за этих мер часть рейсов прибывает и отправляется по особому графику, согласованному с уполномоченными органами, а несколько воздушных судов были перенаправлены на запасные аэродромы. В Росавиации подчеркнули, что ограничения введены для обеспечения безопасности полётов.

«Есть корректировки в расписании части рейсов, несколько самолётов «ушли» на запасные аэродромы», — говорится в сообщении.

Пятый за ночь аэропорт России временно приостановил работу
Ранее сообщалось, что уничтожен третий дрон, летевший на Москву. На месте падения обломков работают экстренные службы.

BannerImage
Анастасия Никонорова
