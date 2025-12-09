Около 70% Киева осталось без электричества после аварийных отключений

Около 70% Киева остаётся без электричества. Пользователи в местных пабликах пишут о массовых отключениях практически во всех районах.

По данным украинского издания «Страна.ua», аварийные отключения введены по всей стране. Энергетики пытаются стабилизировать сеть после резкого роста нагрузки.

Ранее сообщалось, что в Киевской области жители протестуют против отсутствия электричества. Министерство энергетики Украины до этого предупредило, что отключения света во всех регионах страны будут продолжаться круглосуточно.