9 декабря, 14:49

Около 70% Киева осталось без электричества после аварийных отключений

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BARANOV OLEKSANDR

Около 70% Киева остаётся без электричества. Пользователи в местных пабликах пишут о массовых отключениях практически во всех районах.

По данным украинского издания «Страна.ua», аварийные отключения введены по всей стране. Энергетики пытаются стабилизировать сеть после резкого роста нагрузки.

Ранее сообщалось, что в Киевской области жители протестуют против отсутствия электричества. Министерство энергетики Украины до этого предупредило, что отключения света во всех регионах страны будут продолжаться круглосуточно.

