Около 70% Киева осталось без электричества после аварийных отключений
Около 70% Киева остаётся без электричества. Пользователи в местных пабликах пишут о массовых отключениях практически во всех районах.
По данным украинского издания «Страна.ua», аварийные отключения введены по всей стране. Энергетики пытаются стабилизировать сеть после резкого роста нагрузки.
Ранее сообщалось, что в Киевской области жители протестуют против отсутствия электричества. Министерство энергетики Украины до этого предупредило, что отключения света во всех регионах страны будут продолжаться круглосуточно.
