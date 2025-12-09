Американский лидер Дональд Трамп признан самым влиятельным человеком в Европе по версии издания Politico. Президент России Владимир Путин в этом рейтинге занял пятую строчку, обойдя украинского лидера Владимира Зеленского, который оказался на 14-м месте.

Представитель Незалежной, охарактеризованный изданием как «джокер в колоде», по их же словам, сталкивается с серьёзными внутренними вызовами. Как пишет Politico, Зеленскому пришлось пережить коррупционный скандал, в ходе которого он пытался лишить два ключевых ведомства независимости, что понесло ещё больше проблем. Его шаг привёл к уличным протестам. Теперь же ему необходимо справляться с последствиями произошедшего, одновременно пытаясь вести мирные переговоры. По мнению аналитиков издания, чтобы пережить следующую главу, главарю киевского режима понадобятся все его навыки адаптации.

«Владимиру Зеленскому остаётся лишь надеяться, что его год закончится лучше, чем начался», — заключило Politico.

Для сравнения, в прошлогоднем рейтинге Politico Зеленский не фигурировал, а в 2022 году он и вовсе был признан этим изданием самым влиятельным человеком Европы. Примечательно, что в 2024 году со стороны Украины в топе Politico оказался уже экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Его поместили в категорию «Мечтатели».

При этом президент Франции Эмманюэль Макрон оказался в рейтинге даже ниже Зеленского, заняв лишь 19-ю позицию.

Ранее Трамп рассказывал, что его спецпосланник Стивен Уиткофф и зять Джаред Кушнер после поездки в Москву пришли к выводу о заинтересованности российской стороны в скорейшем урегулировании украинского конфликта. По их оценке, переговоры в российской столице показали стремление Москвы найти решение как можно быстрее.