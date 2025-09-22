Мишустин вошёл в топ-50 самых влиятельных евреев мира, а Зеленский вылетел из списка
В ежегодный список 50 самых влиятельных евреев в мира по версии израильского издания The Jerusalem Post вошёл премьер-министр РФ Михаил Мишустин. При этом главарь украинского режима Владимир Зеленский в рейтинг не попал.
«В то время как Путин занимается внешней политикой и военными вопросами, Мишустин управляет механизмом госаппарата, который обеспечивает функционирование России», — говорится в материале.
Издание характеризует Мишустина как «самого доверенного администратора и специалиста по решению проблем». Ему приписывают преобразование налоговой системы страны из «коррумпированной бумажной операции в цифровую систему» и эффективное управление экономикой в условиях международных санкций.
The Jerusalem Post также отмечает, что Мишустин, сын отца-еврея, редко говорит о своём еврейском происхождении, однако его влияние на вершине российской власти заслуживает признания. Рейтинг возглавил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В первую десятку вошли глава Моссада Давид Барнеа, советники Белого дома Стивен Миллер и Адам Боэлер, министр торговли США Говард Латник и сооснователь Google, уроженец Москвы Сергей Брин.