В ежегодный список 50 самых влиятельных евреев в мира по версии израильского издания The Jerusalem Post вошёл премьер-министр РФ Михаил Мишустин. При этом главарь украинского режима Владимир Зеленский в рейтинг не попал.

«В то время как Путин занимается внешней политикой и военными вопросами, Мишустин управляет механизмом госаппарата, который обеспечивает функционирование России», — говорится в материале.

Издание характеризует Мишустина как «самого доверенного администратора и специалиста по решению проблем». Ему приписывают преобразование налоговой системы страны из «коррумпированной бумажной операции в цифровую систему» и эффективное управление экономикой в условиях международных санкций.