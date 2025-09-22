Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 13:26

Мишустин вошёл в топ-50 самых влиятельных евреев мира, а Зеленский вылетел из списка

The Jerusalem Post включил Мишустина в список 50 самых влиятельных евреев мира

Обложка © ТАСС / Вячеслав Немышев/URA.RU, © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © ТАСС / Вячеслав Немышев/URA.RU, © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

В ежегодный список 50 самых влиятельных евреев в мира по версии израильского издания The Jerusalem Post вошёл премьер-министр РФ Михаил Мишустин. При этом главарь украинского режима Владимир Зеленский в рейтинг не попал.

«В то время как Путин занимается внешней политикой и военными вопросами, Мишустин управляет механизмом госаппарата, который обеспечивает функционирование России», — говорится в материале.

Издание характеризует Мишустина как «самого доверенного администратора и специалиста по решению проблем». Ему приписывают преобразование налоговой системы страны из «коррумпированной бумажной операции в цифровую систему» и эффективное управление экономикой в условиях международных санкций.

The Jerusalem Post также отмечает, что Мишустин, сын отца-еврея, редко говорит о своём еврейском происхождении, однако его влияние на вершине российской власти заслуживает признания. Рейтинг возглавил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В первую десятку вошли глава Моссада Давид Барнеа, советники Белого дома Стивен Миллер и Адам Боэлер, министр торговли США Говард Латник и сооснователь Google, уроженец Москвы Сергей Брин.

«Еврей маленького роста»: В партии Зеленского рассказали, что его часто избивали в детстве
«Еврей маленького роста»: В партии Зеленского рассказали, что его часто избивали в детстве

Напомним, в 2023 году Зеленский также не попал в топ-50 самых влиятельных евреев мира. При этом в 2022 году ему присудили первое место.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Израиль
  • Михаил Мишустин
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar