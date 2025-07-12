«Еврей маленького роста»: В партии Зеленского рассказали, что его часто избивали в детстве
Арахамия: Зеленского часто избивали в детстве из-за маленького роста
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov
Глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия раскрыл детали биографии экс-комика Владимира Зеленского и рассказал, что тот постоянно подвергался издёвкам из-за своего маленького роста. Об этом стало известно из его интервью «Би-би-си».
«Зеленский рассказывал мне, что он рос евреем маленького роста в Кривом Роге. В детстве его часто били, насколько я знаю», — заявил Арахамия.
По словам политика, нынешний глава киевского режима выработал особую стратегию поведения в конфликтах. Зеленский утверждал, что нужно бить главного зачинщика, чтобы остальные поняли, с кем имеют дело. Арахамия также подчеркнул, что детский опыт в Кривом Роге повлиял на формирование характера экс-комика. Однако глава фракции не уточнил, в положительном или отрицательном ключе отрочество Зеленского сказалось на нём.
Напомним, что Зеленский родился и вырос в Кривом Роге — крупном промышленном центре Днепропетровской области.
Ранее супруга экс-комика Елена Зеленская поделилась мыслями о выборах 2019 года. Она призналась, что хотела поражения своему мужу. К слову, будущая первая леди Украины с Зеленским учились в параллельных классах.