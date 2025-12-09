Зампредседателя партии «Яблоко» Шлосберг* внесён в список экстремистов и террористов

Псковский политик и заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг* включён в список физических лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности. Об этом говорится в обновлённых данных Росфинмониторинга.

«Шлосберг Лев Маркович*, 30.07.1963 г. р., г. Псков Псковской области», — говорится в перечне.

Псковский городской суд ранее постановил заключить под стражу Шлосберга*. Его обвиняют в распространении фейковых сведений об использовании Вооружённых сил РФ.