Чичваркин*, Шендерович* и Резник* внесены в список экстремистов и террористов

Бизнесмен Евгений Чичваркин* и публицист Виктор Шендерович* внесены в список экстремистов и террористов Росфинмониторга.

Кроме того, в перечень попали бывший петербургский депутат Максим Резник* и экономист Сергей Алексашенко*.

В июле 2024 года находящийся за пределами РФ Чичваркин* разместил в социальной сети заведомо ложные сведения о действиях ВС РФ в ходе СВО, а в апреле 2025 года, будучи включённым в реестр иностранных агентов и ранее дважды привлекавшимся к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, распространил на видеохостинге материалы без обязательной маркировки об их производстве и распространении иностранным агентом.

Ранее в список экстремистов и террористов были внесены Михаил Ходорковский* и Дмитрий Гудков*.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.