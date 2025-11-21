Россия и США
Чичваркин*, Шендерович* и Резник* внесены в список экстремистов и террористов

Евгений Чичваркин*. Виктор Шендерович*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ tot_samy_chichvarkin*, © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Бизнесмен Евгений Чичваркин* и публицист Виктор Шендерович* внесены в список экстремистов и террористов Росфинмониторга.

Кроме того, в перечень попали бывший петербургский депутат Максим Резник* и экономист Сергей Алексашенко*.

В июле 2024 года находящийся за пределами РФ Чичваркин* разместил в социальной сети заведомо ложные сведения о действиях ВС РФ в ходе СВО, а в апреле 2025 года, будучи включённым в реестр иностранных агентов и ранее дважды привлекавшимся к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, распространил на видеохостинге материалы без обязательной маркировки об их производстве и распространении иностранным агентом.

Беглый бизнесмен Чичваркин* не продал московское жильё, будучи в международном розыске
Беглый бизнесмен Чичваркин* не продал московское жильё, будучи в международном розыске

Ранее в список экстремистов и террористов были внесены Михаил Ходорковский* и Дмитрий Гудков*.

* Включены в России в реестр иноагентов и реестр террористов и экстремистов

