Беглый бизнесмен Чичваркин* не продал московское жильё, будучи в международном розыске

Следствие указывает, что, несмотря на наличие у Чичваркина* жилья в Москве, он скрылся от следствия и длительное время находится за границей. При этом его адвокат настаивает, что Чичваркин* не прячется от СК, а переехал за пределы РФ задолго до возбуждения уголовного дела и не знал о своём обвинении. По мнению защиты, у успешного бизнесмена нет цели скрываться или заниматься преступной деятельностью, так как ему это невыгодно.