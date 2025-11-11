Беглый бизнесмен Чичваркин* не продал московское жильё, будучи в международном розыске
Евгений Чичваркин*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ tot_samy_chichvarkin
Бизнесмен Евгений Чичваркин* не продал свою московскую квартиру. Данная информация содержится в материалах уголовного дела.
Следствие указывает, что, несмотря на наличие у Чичваркина* жилья в Москве, он скрылся от следствия и длительное время находится за границей. При этом его адвокат настаивает, что Чичваркин* не прячется от СК, а переехал за пределы РФ задолго до возбуждения уголовного дела и не знал о своём обвинении. По мнению защиты, у успешного бизнесмена нет цели скрываться или заниматься преступной деятельностью, так как ему это невыгодно.
Напомним, что в международный розыск Евгения Чичваркина* объявили в сентябре этого года. Ему были предъявлены обвинения в распространении ложной информации о Российской армии и неисполнении обязанностей иностранного агента.
* Признан Минюстом России иностранным агентом.