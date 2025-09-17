Бизнесмена Евгения Чичваркина* объявили в международный розыск
Евгений Чичваркин*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ tot_samy_chichvarkin
Дорогомиловский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца основателя сети магазинов «Евросеть» Евгения Чичваркина* по ходатайству следствия. Мера пресечения вступит в силу с момента задержания бизнесмена в России или его экстрадиции. Также его объявили в международный розыск.
«Столичный суд избрал меру пресечения предпринимателю Евгению Чичваркину*», — говорится в официальном сообщении судебной инстанции.
Ему предъявлены обвинения в распространении ложной информации о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и неисполнении обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).
Евгений Чичваркин* является сооснователем и бывшим совладелецем «Евросети». В конце 2008 года он эмигрировал в Великобританию. В начале июля текущего года предпринимателя объявили в розыск в рамках уголовного дела. Информация появилась в базе Министерства внутренних дел России.
* Признан Минюстом России иностранным агентом.