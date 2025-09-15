Владимир Путин
Участниц Pussy Riot приговорили к срокам от восьми до 13 лет колонии за фейки о ВС РФ

Участницы арт-группы Pussy Riot. Обложка © Getty Images / Felix Hörhager

Участниц арт-группы Pussy Riot заочно приговорили к тюремным срокам по делу о распространении ложной информации о ВС России. Как сообщается в решении Басманного районного суда Москвы, исполнительниц ждёт от 8 до 13 лет колонии.

По данному уголовному делу проходят пять фигуранток: Алина Петрова, Диана Буркот, Ольга Борисова, Тасо Плетнер и Мария Алёхина. Им были предъявлены обвинения по части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ. Суд назначил наиболее строгое наказание Марии Алехиной в виде 13 лет колонии общего режима.

Тасо Плетнер приговорена к 11 годам тюрьмы. Ольге Борисовой, Диане Буркот и Алине Петровой назначено по 8 лет заключения. В качестве дополнительных мер наказания, Алёхиной и Плетнер запрещено администрировать интернет-сайты на 5 лет, а Борисовой, Буркот и Петровой – на 4 года.

Напомним, что прокуратура запрашивала от 9 до 14 лет колонии для певиц коллектива Pussy Riot. Ранее также заочно был арестован адвокат Дмитрий Захватов, который защищал участниц группы. Ему предъявлены обвинения в содействии террористической деятельности и публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. В частности, он подозревается в помощи в сборе средств на приобретение витаминов для бойцов украинского батальона «Азов»*.

* Террористическая организация, запрещённая на территории РФ.

