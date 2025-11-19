Ходорковский* внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Михаил Ходорковский* включён в список физических лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности. Об этом говорится в обновлённых данных Росфинмониторинга, опубликованных 19 ноября.

Статус в перечне означает блокировку финансовых операций на территории России и регулярную отчётность всех кредитных организаций при обнаружении связанных транзакций.

Ранее Ходорковский* также получил статус иностранного агента в РФ.

Справка: кто такой Михаил Ходорковский* и за что он был осуждён

Михаил Ходорковский* стал одним из самых известных российских предпринимателей 1990-х, создав банк «Менатеп» и возглавив нефтяную компанию «ЮКОС». К началу 2000-х он считался одним из богатейших людей России.

В 2003 году Ходорковский* был задержан и впоследствии осуждён по уголовным делам, связанным с экономическими преступлениями. Суд признал его виновным в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и хищении сырья на особо крупную сумму. В 2010 году последовал второй приговор — по делу о хищении нефти и отмывании средств. Сам Ходорковский* отрицал обвинения, однако оба приговора вступили в законную силу.

Российские власти неоднократно указывали, что схема работы структур, связанных с ЮКОСом, включала массовое уклонение от налогов через офшоры и региональные льготы. Суд установил, что бюджету РФ был нанесён серьёзный ущерб.

В 2013 году Ходорковский* вышел на свободу после помилования президентом, однако позже покинул Россию. За пределами страны он создал политические проекты, финансировал оппозиционные организации и медиа, а также регулярно выступал с призывами к внешнему давлению на Россию.

В последние годы Генпрокуратура РФ и Следственный комитет инициировали новые проверки в отношении структур и соратников Ходорковского*, указывая на «деструктивную политическую деятельность» и финансирование организаций, признанных нежелательными. В 2022–2023 годах в России несколько связанных с ним объединений были внесены в соответствующие реестры.

Включение Ходорковского* в перечень Росфинмониторинга стало очередным формальным шагом в рамках этих решений.

