Россия может вернуть обязательную маркировку товаров из Киргизии и Казахстана

Россия может восстановить обязательную маркировку товаров из Киргизии и Казахстана после завершения временного режима. Об этом заявил политолог Сергей Станкевич, подчеркнув, что регулятор пойдёт по «мягкому» пути.

«Лучше не рубить топором, а действовать терапевтически. Регулятор здесь должен быть терапевтом, а не мясником», — заявил он в беседе с «Постньюс».

Эксперт допустил, что после возврата требований цены могут кратковременно подрасти — с рынка уйдут нелегальные поставщики. Но затем, уверен Станкевич, стоимость снизится, когда участники рынка адаптируются и конкуренция усилится. Он считает, что переход пройдёт спокойно, если ведомства отработают слаженно. Основной риск — возможные разногласия между странами ЕАЭС.

Напомним, ранее президент Владимир Путин дал рзрешение до 10 декабря 2025 года на ввоз товаров из Казахстана и Киргизии без обязательной маркировки ЕАЭС. Согласно указу, российские компании могут провозить такую продукцию через границу с Казахстаном без документов о статусе товара Союза, и это не будет считаться нарушением.