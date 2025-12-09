Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 19:20

Россия может вернуть обязательную маркировку товаров из Киргизии и Казахстана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Россия может восстановить обязательную маркировку товаров из Киргизии и Казахстана после завершения временного режима. Об этом заявил политолог Сергей Станкевич, подчеркнув, что регулятор пойдёт по «мягкому» пути.

«Лучше не рубить топором, а действовать терапевтически. Регулятор здесь должен быть терапевтом, а не мясником»,заявил он в беседе с «Постньюс».

Эксперт допустил, что после возврата требований цены могут кратковременно подрасти — с рынка уйдут нелегальные поставщики. Но затем, уверен Станкевич, стоимость снизится, когда участники рынка адаптируются и конкуренция усилится. Он считает, что переход пройдёт спокойно, если ведомства отработают слаженно. Основной риск — возможные разногласия между странами ЕАЭС.

Экономист раскрыл, чего ждать от решения сократить ввоз иностранных товаров в РФ
Экономист раскрыл, чего ждать от решения сократить ввоз иностранных товаров в РФ

Напомним, ранее президент Владимир Путин дал рзрешение до 10 декабря 2025 года на ввоз товаров из Казахстана и Киргизии без обязательной маркировки ЕАЭС. Согласно указу, российские компании могут провозить такую продукцию через границу с Казахстаном без документов о статусе товара Союза, и это не будет считаться нарушением.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Казахстан
  • Киргизия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar