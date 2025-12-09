Путин в Индии
9 декабря, 14:59

Хинштейн призвал наградить «боевых братьев» из КНДР за освобождение Курской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил о направлении в Минобороны предложения о награждении солдат КНДР. Об этом он сообщил журналистам после вручения первых региональных медалей.

«Направили в Минобороны свои предложения и указали о готовности наградить наших боевых друзей, наших братьев, воинов Корейской народной армии. Понимаем, что речь идёт о военнослужащих другого государства, и здесь на региональном уровне самостоятельно принимать такие решения считаю неправильным», — сказал Хинштейн.

Ранее губернатор Курской области объявил о планах установки памятника, посвящённого боевому братству КНДР и России. По словам Хинштейна, члены экспертного совета уже предложили разместить объект в сквере на улице Интернациональной, где ведутся работы по благоустройству.

