В Чехии задержали украинца, убившего 22-летнюю соотечественницу

В Чехии арестован 33-летний гражданин Украины по подозрению в убийстве 22-летней украинки, сообщает издание iDnes со ссылкой на полицию. Девушка была объявлена в розыск в конце ноября. Спустя 12 дней её тело обнаружили в водоёме. Экспертиза установила, что смерть наступила в результате удушения.

Задержанный, как отмечает полиция, проживал в Чехии длительное время, тогда как погибшая приехала в страну после начала конфликта на Украине. Мужчина признался в содеянном. По словам представителя криминальной полиции, мотивом стали «взаимные разногласия».

Ранее Life.ru писал, что в Дублине 17-летнего украинского подростка убили в жилом комплексе, предназначенном для лиц, ищущих международной защиты. Преступником оказался такой же 17-летний молодой человек из Сомали.