Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не имеет достаточных знаний или опыта для того, чтобы давать оценку ситуации со свободой слова в России. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Просто неприлично уже даже, по-моему, обсуждать то, что заявляет Кая Каллас. Хочется задать вопрос, кто она такая, чтобы рассуждать на такие глобальные темы? Где тот опыт? Где та жизненная экспертиза? Где тот базис, который позволяет на эти темы таким образом высказываться?» — приводит РИА «Новости» слова дипломата.

Захарова высказала мнение, что глава европейской дипломатии имеет за спиной лишь «позорное наследие своих предков, которые ради сохранения власти готовы были служить любым режимам за любую плату». Представитель МИД также отметила, что период пребывания самой Каллас на посту в ЕС, по её оценке, также является «позорным».

Каллас ранее обвинила США в провокационных действиях, раскритиковав их стратегию национальной безопасности за нападки на ЕС. Она также посоветовала Вашингтону, когда речь заходит о свободах в ЕС, искать проблемы «в другом месте», намекая на Россию.

До этого Каллас утверждала, что начинать переговоры с Россией в текущих условиях не соответствует интересам Евросоюза. Москва рассчитывает выждать и дождаться ослабления Запада, чтобы обеспечить для себя максимально выгодные условия урегулирования.