В Госдуме захотели запретить продажу алкоголя беременным россиянкам

В России предложили ввести запрет на продажу алкоголя беременным, состоящим на учёте в медицинских учреждениях. Как сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня», с данной инициативой выступила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, в ходе круглого стола комитета по защите семьи, посвящённого правовому регулированию продажи товаров с возрастными ограничениями.

В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя беременным женщинам. Видео © Telegram / Кровавая барыня

«С одной стороны, они уже совершеннолетние. С другой стороны, беременная женщина и женщина кормящая — она напрямую передаёт алкоголь ребёнку. И мы знаем, что есть проблематика по алкоголизации мам сразу после родов. <...> Судя по обращениям, такие вопросы существуют», — отметила она.

Буцкая отметила, что существующая система не выделяет эту категорию граждан, и для решения вопроса можно использовать механизм учёта при постановке на ранний срок в женской консультации. Депутат предложила обсудить с Минцифры возможность создания специального реестра, который бы ограничивал продажу алкоголя женщинам, внесённым в него по данным медицинского учёта.

Ранее депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий повысить возрастной ценз для продавцов табачной, никотинсодержащей и алкогольной продукции до 21 года. В пояснительной записке авторы указывают, что нынешняя практика найма продавцов в возрасте 18–20 лет облегчает несовершеннолетним доступ к запрещённым для них товарам.