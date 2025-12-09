Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 18:17

Вяльбе допустила вероятность полной блокировки Telegram в России

Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин

Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин

Елена Вяльбе, возглавляющая Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР), прокомментировала ситуацию с мессенджерами в России. По её словам, в Тюмени у неё перестал работать WhatsApp. В то же время, Вяльбе указала на существование Telegram, выразив при этом предположение о возможности его последующей блокировки.

«Зато есть Telegram, хотя я не исключаю, что и его скоро заблокируют», — приводит Sport24 её слова.

Вместе с тем глава ФЛГР заявила, что мессенджер Max её полностью устраивает.

Число каналов в мессенджере MAX за месяц выросло в шесть раз, до 87 тысяч
Число каналов в мессенджере MAX за месяц выросло в шесть раз, до 87 тысяч

Ранее сообщалось, что жители России начали получать от «Госуслуг» уведомления о запуске домовых чатов в приложении Max. В сообщениях отмечались преимущества домовых чатов: безопасность и надёжность, работоспособность даже без интернет-соединения, а также сохранение всей истории переписки при смене управляющей компании.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Telegram
  • Елена Вяльбе
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar