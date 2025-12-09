Вяльбе допустила вероятность полной блокировки Telegram в России

Елена Вяльбе, возглавляющая Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР), прокомментировала ситуацию с мессенджерами в России. По её словам, в Тюмени у неё перестал работать WhatsApp. В то же время, Вяльбе указала на существование Telegram, выразив при этом предположение о возможности его последующей блокировки.

«Зато есть Telegram, хотя я не исключаю, что и его скоро заблокируют», — приводит Sport24 её слова.

Вместе с тем глава ФЛГР заявила, что мессенджер Max её полностью устраивает.