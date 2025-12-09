Путин в Индии
9 декабря, 19:09

В Москве выставят на торги коллекцию русской живописи на 2,5 млрд рублей

«Портрет Д. Г. фон Дервиза» работы Валентина Серова. Обложка © Пресс-служба Московского аукционного дома

В воскресенье, 14 декабря, Московский аукционный дом проведёт ключевое событие арт-сезона. На торгах будет представлено масштабное собрание русской живописи XIX–XX столетий, общая оценочная стоимость которого достигает 2,5 миллиарда рублей.

По своим размаху и цене коллекция затмевает традиционные «русские торги» известных международных домов Christie’s и Sotheby’s. Центральным лотом и главной сенсацией предстоящих торгов станет «Портрет Д. Г. фон Дервиза» работы Валентина Серова, написанный в 1895 году. Эксперты оценили это произведение в 1,5 миллиона долларов, отметив, что на столь высокую цену повлияли не только музейный уровень картины, но и чистейший провенанс.

Всего в каталог вошло более 200 произведений искусства. Среди авторов представлены такие классики, как Иван Шишкин, Иван Айвазовский, Владимир Маковский, Пётр Кончаловский и Исаак Левитан. Как отмечают организаторы, примерно треть всех лотов принадлежит кисти мастеров «первого ряда», которые оказали определяющее влияние на становление отечественной художественной школы. В их числе — этюд Исаака Левитана «Берег моря. Камень», «Портрет А.Г Белопольского» кисти Ильи Репина, шишкинский «Хвойный лес» и «Портрет Антонио Триана» Николая Фешина.

Кроме живописи, в аукцион включена подборка старинных икон, предметы декоративно-прикладного искусства, а также избранные работы современных авторов, включая монументалиста Зураба Церетели.

Управляющий директор Московского аукционного дома Ольга Русакова отметила, что появление столь значительного собрания свидетельствует об окончательном формировании внутреннего арт-рынка. Она также напомнила, что произведения русской живописной школы традиционно высоко котируются в мире, а специализированные торги международных аукционных гигантов долгое время были важными событиями для всего европейского арт-сообщества.

Торги состоятся 14 декабря в 17:00 в историческом особняке, расположенном в Большом Овчинниковском переулке. Познакомиться с коллекцией можно заранее — предаукционная выставка работает в том же здании до субботы.

