9 декабря, 20:02

В Москве у лисиц начался брачный период

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marcin Perkowski

В зелёных зонах Москвы сейчас легко увидеть лис — у них период спаривания, и животные ведут себя гораздо активнее обычного. Они уходят дальше от привычных укрытий, дольше находятся на открытых пространствах и нередко перекликаются лаем и визгом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Специалисты поясняют, что лисицы в эти недели сосредоточены только на поиске пары. Они могут выйти прямо на дорожку в парке или пройти вдоль жилых домов, почти не реагируя на людей. Это временное изменение поведения, связанное исключительно с сезоном.

Обыкновенная лисица давно живёт бок о бок с городом и обычно активна в сумерках, но зимой и ранней весной появляется и днём. Самцы метят территорию и сопровождают самок, удерживая других претендентов на расстоянии. В их рацион по-прежнему входят мелкие животные, птицы и пищевые отходы, которые удаётся найти.

Владельцам и балансодержателям территорий рекомендуют заранее предотвращать появление лис: закрывать возможные входы в подвальные помещения, устанавливать надёжные ограждения и не оставлять доступной кормовой базы. Специалисты напоминают, что лисы всё ещё остаются дикими животными. Приближаться к ним, кормить или вмешиваться в их поведение не следует — это небезопасно и для людей, и для зверей.

Ранее в США пьяный енот устроил настоящий погром в витрине с алкоголем. Зверь, скорее всего, пробрался в магазин через потолочную плиту, после чего опробовал несколько бутылок и устроил хаос. Специалист по контролю за животными по имени Мартин нашла енота крепко спящим рядом с туалетом. После осмотра ветеринарами, которые не обнаружили у животного травм, его отпустили на волю.

