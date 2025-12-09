Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 20:14

В Шереметьево и ещё двух российских аэропортах отменили план «Ковёр»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В трёх российских аэропортах, включая Шереметьево, сняли ограничения на полёты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Калуга (Грабцево), Шереметьево, Ярославль (Туношна). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства.

В трёх российских аэропортах ввели план «Ковёр», в трёх сняли
В трёх российских аэропортах ввели план «Ковёр», в трёх сняли

Ранее в период с 14:30 до 21:00 мск в Шереметьево зафиксировали 69 прилёта и 64 вылета. За это время 16 рейсов ушли на запасные аэродромы, 17 рейсов были отменены. Из-за мер безопасности авиакомпании изменяют расписание, обслуживание занимает больше времени. Пассажирам стоит учитывать, что ожидание может увеличиться из-за дополнительных процедур.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar