В Шереметьево и ещё двух российских аэропортах отменили план «Ковёр»

В трёх российских аэропортах, включая Шереметьево, сняли ограничения на полёты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ранее в период с 14:30 до 21:00 мск в Шереметьево зафиксировали 69 прилёта и 64 вылета. За это время 16 рейсов ушли на запасные аэродромы, 17 рейсов были отменены. Из-за мер безопасности авиакомпании изменяют расписание, обслуживание занимает больше времени. Пассажирам стоит учитывать, что ожидание может увеличиться из-за дополнительных процедур.