В аэропорту Шереметьево 16 рейсов ушли на запасные аэродромы, 17 отменены
Обложка © Life.ru
Временные ограничения в аэропорту Шереметьево всё ещё сохраняются. С 14:30 до 21:00 мск зафиксировано 69 прилётов и 64 вылета. Об этом сообщили в Telegram-канале воздушной гавани.
«К настоящему времени за период действия сигнала «Ковёр» с 14.30 до 21.00 мск аэропорт Шереметьево принял 69 рейсов на прилёт и обеспечил вылет 64 рейсов. 16 рейсов ушли на запасные аэродромы, 17 рейсов отменено», — говорится в сообщении.
Из-за мер безопасности авиакомпании изменяют расписание, обслуживание занимает больше времени. Пассажирам стоит учитывать, что ожидание может увеличиться из-за дополнительных процедур.
Ранее расчёты противовоздушной обороны перехватили 38 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России за шесть часов. Наибольшее число дронов сбили в Брянской области — 21 аппарат. В Московском регионе уничтожено 7 БПЛА, включая 4, летевших на столицу.
