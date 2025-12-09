В аэропорту Шереметьево 16 рейсов ушли на запасные аэродромы, 17 отменены

Временные ограничения в аэропорту Шереметьево всё ещё сохраняются. С 14:30 до 21:00 мск зафиксировано 69 прилётов и 64 вылета. Об этом сообщили в Telegram-канале воздушной гавани.

«К настоящему времени за период действия сигнала «Ковёр» с 14.30 до 21.00 мск аэропорт Шереметьево принял 69 рейсов на прилёт и обеспечил вылет 64 рейсов. 16 рейсов ушли на запасные аэродромы, 17 рейсов отменено», — говорится в сообщении.

Из-за мер безопасности авиакомпании изменяют расписание, обслуживание занимает больше времени. Пассажирам стоит учитывать, что ожидание может увеличиться из-за дополнительных процедур.