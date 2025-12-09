Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 17:14

На подлёте к Москве сбили четвёртый беспилотник

Ещё один украинский БПЛА сбит на подлёте к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее он информировал о трёх сбитых дронах, летевших на город.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», — написал Собянин в телеграм-канале.

Спасатели приступили к ликвидации последствий падения обломков.

В Чебоксарах после атаки БПЛА госпитализированы семь человек
В Чебоксарах после атаки БПЛА госпитализированы семь человек

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево продолжают действовать временные ограничения на использование воздушного пространства. Из-за них часть рейсов пришлось развернуть: 14 самолётов ушли на запасные аэродромы, ещё 16 вылетов полностью отменили.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar