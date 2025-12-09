На подлёте к Москве сбили четвёртый беспилотник
Ещё один украинский БПЛА сбит на подлёте к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее он информировал о трёх сбитых дронах, летевших на город.
«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», — написал Собянин в телеграм-канале.
Спасатели приступили к ликвидации последствий падения обломков.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево продолжают действовать временные ограничения на использование воздушного пространства. Из-за них часть рейсов пришлось развернуть: 14 самолётов ушли на запасные аэродромы, ещё 16 вылетов полностью отменили.
